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Капремонт школы №13 в Якутске завершат в августе

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Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 13 в Якутске планируют завершить в августе. Об этом было сказано в ходе осмотра объекта главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент готовность объекта сейчас составляет около 70%, пишет ИА SakhaNews. Уже выполнены все демонтажные, штукатурно-малярные работы в помещениях и коридорах, уложена напольная плитка в коридорах, смонтированы перегородки, заменены окна и утеплен фасад здания.

Сейчас рабочие монтируют электропроводку, укладывают плитку в помещениях санузла, монтируют системы отопления и канализации, ОПС, устройство подвесного потолка. На объекте задействовано 22 работника, из них 12 отделочников, семь сантехников и трое электриков.

«Школа будет реально преображена. Уверен, это значительно повысит качество образования. Считаю, что в целом мы в городе Якутске в этом году поступили правильно, когда ремонт по всем объектам начали с 3 апреля»‎, — сказал Николаев, его цитату приводит ИА YakutiaMedia.

Кроме того, каждую неделю представители родительского комитета проверяют ход работ, и они довольны тем, как идет капитальный ремонт.

Подрядная организация планирует выполнить все работы до 1 августа. По информации МКУ «Главстрой», стройка обеспечена всеми необходимыми материалами. Капремонт ведется в рамках федеральной программы «Модернизации школьных систем образования». По всей республике в 2023 году по ней проведут капитальный ремонт и оснащение 57 школ.

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