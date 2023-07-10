Финляндия ограничила въезд для россиян

Финляндия ужесточает ограничения на въезд для граждан России. Новые ограничения вступят в силу с 10 июля. Российским бизнесменам запрещен въезд в страну для транзита в другие государства, передает телеканал «Известия». Владельцы недвижимости должны обосновать необходимость посещения Финляндии. Абитуриентам из России будет запрещено посещение образовательных курсов. Исключение сделано только для студентов, которые получают научные степени.

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