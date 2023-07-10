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Финляндия ограничила въезд для россиян

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Финляндия ужесточает ограничения на въезд для граждан России. Новые ограничения вступят в силу с 10 июля. Российским бизнесменам запрещен въезд в страну для транзита в другие государства, передает телеканал «Известия». Владельцы недвижимости должны обосновать необходимость посещения Финляндии. Абитуриентам из России будет запрещено посещение образовательных курсов. Исключение сделано только для студентов, которые получают научные степени.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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