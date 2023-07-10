В Исландии зафиксировано землетрясение

Сильные толчки почувствовали жители Исландии. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Исландии. По данным сейсмологического центра европейско-средиземноморского региона, эпицентр находился в 13 км к западу от Рейкьявика, население которого составляет около 118 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Очаг залегал на глубине 6 км.

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