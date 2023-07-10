В Екатеринбурге началась выставка «Иннопром»

В Екатеринбурге начала свою работу выставка «Иннопром». Главная тема проекта в этом году: «Устойчивое производство». В зоне «Иннопрома» представлено около 700 компаний. Еще 400 фирм показывают достижения в зоне российско-китайского «Экспо», сообщает телеканал «Известия». Гости представляют на своих площадках импортозамещающую технику и оборудование. Всего в выставке участвует более 35 международных делегаций, представители 25 регионов. Страной-партнером в этом году выступает Белоруссия, которая также представляет свои разработки.

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