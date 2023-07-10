Между ЦСКА и «Филадельфией»

Судьба вратаря Ивана Федотова, который демобилизовался после прохождения воинской службы, постепенно стала главной темой межсезонья в российском хоккее. Практически сразу после дембеля хоккеист отправился в Дубаи, откуда выложил несколько фотографий и видео в соцсеть. И пока все терялись в догадках, к чему бы это, ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Федотовым. Почти сразу был получен жесткий ответ из Северной Америки. Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса», заявил, что эта «интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами перед «Филадельфией».

НХЛ и КХЛ в последний раз настолько далеко были друг от друга в 2008 году, когда состоялся побег Александра Радулова из «Нэшвилла» в «Салават Юлаев». Фаза острой конфронтации завершилась подписанием меморандума о взаимопонимании, призванном уважать действующие контракты со стороны обеих лиг. Негласно данный принцип не нарушался, хотя в связи с событиями на Украине НХЛ в марте прошлого года официально приостановила отношения с КХЛ. Это не помешало нашей лиге перед регистрацией контракта Федотова проконсультироваться с североамериканскими коллегами.

Тем удивительнее стало решение КХЛ. Если вратарь действительно не хочет ехать в «Филадельфию» и горит желанием вернуться в ЦСКА, чем бы ни диктовалось его решение, то ничто не мешает армейскому клубу предварительно урегулировать отношения с «Флайерс» напрямую. Клубы НХЛ в последнее время спокойно отпускали своих игроков в аренду в КХЛ или даже расторгали с ними контракты, если больше на них на рассчитывали.

При этом подписание контракта Федотова с ЦСКА было осуществлено без трансферной карты. Это означает, что решение КХЛ о легитимности двухлетнего договора голкипера с армейским клубом принято без консультаций со стороны Международной федерации хоккея.

Федерация хоккея России отреагировала на скандал: «ФХР оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ. ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея».

Позиция ФХР понятна и логична. Идти на открытый конфликт — не тот путь, который будет полезен для нашего хоккея. Просто представьте, если несколько топовых юниоров окажутся недовольны своим игровым временем и рванут за океан.

ИИХФ готова разрешить спор по контракту Федотова. Об этом уже заявил президент организации Люк Тардиф: «Следит ли ИИХФ за ситуацией вокруг контракта Федотова? Если Российская Федерация попросит ИИХФ, мы это сделаем. Готова ли ИИХФ разрешить данный спор? Это наша работа. Но нам нужна вся информация с обеих сторон. На данный момент запроса нет».

В ЦСКА запланировали на 17 июля пресс-конференцию с участием руководства клуба и самого Федотова, но сам вратарь пока находится не в России. И пока понятно, что даже если игрок будет готовиться к сезону в расположении ЦСКА и сможет играть, ему будет необходима трансферная карта, чтобы не нарушить регламент.

Армейцев же, если Федотову все-таки придется уехать в «Филадельфию», ждет непростое время. Вратарей на рынке почти не осталось, а те, что есть, и близко не ровня по мастерству Федотову. Но в ЦСКА сохраняют оптимизм.

Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19

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