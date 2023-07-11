Лебедь, рак и майнинг

До конца июля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обещал принятие четырех законопроектов, регулирующих добычу криптовалюты. В их числе: о майнинге, об экспериментальных правовых режимах, о налогообложении этой деятельности и об ответственности для тех, кто ведет ее незаконно.

Отрасль активно развивается в России. На ПМЭФ-2023 Минфин оценил объем добычи криптовалюты в РФ в 100 млрд рублей в год. Согласно данным BitRiver, весной 2023-го наша страна заняла второе место в мире по объемам этой деятельности.

Позитивная динамика стала возможной после введения ограничительных мер в Казахстане — там они понадобились для сохранения энергетической инфраструктуры. У нас же пока нет специальных ограничений, поэтому люди охотно осваивают рынок. Особенно в регионах, где есть доступ к дешевому электричеству, — в Иркутской и Свердловской областях, Красноярском крае.

Основной законопроект, анонсированный Анатолием Аксаковым, вносит изменения в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). В первую очередь предлагается ввести и узаконить новые понятия. Дать определение самому майнингу («деятельность по проведению математических вычислений»), а также майнинг-пулам («объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцам»).

Непосредственно регулировать добычу криптовалют предлагается статьей 14.1. В ней правительство наделяется полномочиями по установлению требований к этой деятельности.

Этой же статьей майнеров обяжут предоставлять информацию о получении цифровой валюты и адресе своего кошелька, куда она поступает. При этом им разрешат отчуждать (продавать) добытую цифровую валюту при условии, что при совершении сделок с ней не будут использоваться объекты российской информационной инфраструктуры (за исключением сделок в экспериментальных правовых режимах).

Работа законодателей продвигается медленно. Им приходится согласовывать множество противоречивых позиций. Взгляд ЦБ РФ на криптовалюты хотя и постепенно теплеет, но всё еще остается крайне негативным. Напомню, что ранее одна из редакций законопроекта о ЦФА содержала с подачи Банка России полный запрет на владение криптой и ее оборот на территории страны. Аналогичную позицию регулятор выразил и в своем прошлогоднем профильном докладе.

Минфин более лоялен. Ведомство возлагает на криптовалюту надежды о пополнении бюджета.

Майнерам, в свою очередь, нужны гарантии законности и легальности их деятельности в долгосрочной перспективе.

Итоговый документ может и не будет воплощением всех тайных желаний добытчиков цифровой валюты, но хотя бы внесет какую-то определенность. Это ресурсоемкое занятие: нужно закупить дорогостоящее оборудование, найти подходящее помещение, оплачивать электричество. Требуются немалые вложения на старте. А инвесторы больше всего не любят неопределенность.

Создать правовую конструкцию в отношении майнинга, которая устроит всех, — нелегкая задача. Думаю, именно этим и объясняется достаточно продолжительная работа над законопроектом. Банк России хочет увидеть там гарантии безопасности национальной финансовой системы, в связи с чем в законопроекте и присутствует запрет реализации намайненной в РФ криптовалюты с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.

Но, видимо, регулятор настолько боится ее проникновения в финансовую систему, что этого запрета ему кажется мало. А пока он не получит удовлетворяющих его условий, специальное законодательство о майнинге вряд ли будет принято.

Вместе с тем развитие отрасли не только привлекает в российскую экономику иностранные финансы, но еще и создает новые рабочие места — инженеров, системных администраторов, программистов и даже юристов. Кроме того, задействованное оборудование требует обслуживания.

Будем надеяться, что законодателям удастся найти компромисс, и разрабатываемые изменения пойдут на пользу отечественному майнингу. А главное — создадут благоприятные правовые условия для развития этой отрасли в дополнение к энергетическим.

Автор — эксперт программы Blockchain Lawyer образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education)

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