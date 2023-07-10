Мишустин: До 2035 года на верфях РФ планируется построить около тысячи судов

Мишустин: До 2035 года на верфях РФ планируется построить около тысячи судов

2023-07-10 14:40:54

2023-07-10 14:40:54

2023-07-10 14:40:54

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