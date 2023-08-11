Да пребудет с вами сила: обзор ноутбука HONOR MagicBook X 16 Pro

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На российский рынок вышла самая мощная модель популярной линейки ноутбуков MagicBook Х. HONOR MagicBook X 16 Pro совмещает в себе свойства, за которые потребители заслуженно ценят продукты бренда — компактность и легкость, удобство использования и высокую производительность, позволяющую использовать компьютер как для работы, так и для развлечений. Однако новая модель идет дальше, предлагая пользователю процессор новейшего поколения, а также увеличенный объем оперативной памяти и накопителя. Подробности — в материале «Известий».

Движение вверх

В линейке MagicBook X инженеры HONOR взяли курс на увеличение доступности ранее премиальных свойств техники, и эта ставка, судя по всему, нашла понимание у потребителей. Современный дизайн, прочный корпус из легкого алюминиевого сплава с немарким покрытием и небольшой, по меркам ноутбуков, вес способствуют популярности линейки. Она удовлетворяет потребностям самых разных потребителей — от школьников и студентов, использующих ноутбуки для учебы и развлечений, до фрилансеров, которым нужна достаточно производительная и при этом компактная машина для работы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

HONOR MagicBook X 16 Pro сочетает прежние преимущества бренда с новым уровнем производительности. Он оснащен современным мощным процессором 13-го поколения IntelCore i5-13500H, снабженным эффективной системой охлаждения. Процессор, созданный на базе архитектуры Intel 7, использует 4 производительных ядра для выполнения ресурсоемких задач и 8 энергоэффективных ядер, которые экономят энергию во время повседневной работы. Для увеличения времени работы ноутбук может работать в двух режимах — «Производительный» и «Сбалансированный». Производительный режим с увеличенным TPD существенно увеличивает скорость обработки данных. Его оценят те, кто любит игры или занимается редактированием графического контента. Обратите внимание, что этот режим доступен только в стационарном режиме работы, то есть, при подключенном питании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

MagicBook X 16 Pro, как и предыдущие модели этой серии, оснащен современным SSD-накопителем PCIe емкостью 512 ГБ. Однако, теперь его дополяет слот для второго накопителя емкостью до 1 ТБ, что позволяет локализовать работу с масштабными проектами, базами данных и графикой, — благо, заданного уровня производительности для этого достаточно.

Длительное время автономной работы — еще одна сильная сторона линейки Magicbook X. Мощная батарея 60 Вт·ч обеспечивает заявленные производителем 9 часов работы при выполнении офисных задач на уровне яркости 50% (то есть, 150 нит) и около 5 часов работы на полной яркости. В режиме кинопросмотра HONOR MagicBook X 16 Pro обеспечивает воспроизведение локального видео с разрешением 1080р на протяжении 12 часов без подзарядки: любителям сериалов есть, над чем задуматься. А зарядное устройство мощностью 65 Вт с функцией быстрой зарядки дает возможность в принципе не задумываться об уровне заряда ноутбука.

Внимание на экран

Поскольку по качеству изображения ноутбуки уже давно сравнялись со стационарными мониторами, пользователи недорогих вариантов техники традиционно обращают на качество экрана меньше внимания, чем на характеристики производительности и мощность батареи. С более продвинутыми моделями дела обстоят иначе: здесь производители стараются обеспечить потребителю максимум удобства за счет использования новейших технологических разработок. HONOR MagicBook X 16 Pro не стал исключением. Так, ширина рамок экрана у модели составляет всего 4,5 мм при диагонали 16 дюймов, что позволяет увеличить полезную площадь экрана до 89%. Экран, изготовленный по технологии IPS, снабжен антибликовым покрытием, а яркость 300 нит, вполне достойная для данной ценовой категории, позволяет работать как с текстами, так и с изображениями практически при любой освещенности — и в помещении перед окном, и на улице — если день не слишком уж солнечный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Соотношение сторон экрана 16:10 на сегодня, пожалуй, можно назвать оптимальным. Оно позволяет смотреть на экране ноутбука фильмы в привычном разрешении 16:9 и при этом делает экран более удобным для служебных задач — например, для работы с текстами и таблицами, поскольку на экране отображается больше информации без прокрутки.

Еще одна особенность линейки HONOR MagicBook X — использование аппаратных технологий подавления мерцания и уменьшения синего цвета, подтвержденных сертификатами TÜV Rheinland. Они делают изображение более приятным для глаз, а работу — более комфортной. А те, кто много работает с текстами или читает, непременно оценят режим электронной книги, изменяющий цветовую температуру и контрастность изображения так, чтобы уменьшить нагрузку на зрение.

Красота и удобство

Внешне HONOR MagicBook X 16 Pro, несомненно, выигрывает у одноклассников. Он выглядит заметно более стильным, чем представители аналогичной ценовой категории, в первую очередь, за счет тонкого и изящного алюминиевого корпуса. Эта модель относится к категории ультратонких (не так давно их именовали «ультрабуками») — при толщине 17,9 мм он весит 1,75 кг. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев, что позволяет разблокировать технику без лишней возни с паролями. При этом, несмотря на компактные габариты, работать с ноутбуком очень удобно благодаря тому, что инженеры снабдили ее полноразмерной клавиатурой и увеличенным тачпадом. Полноценный цифровой блок и крупные раздельные клавиши-стрелки — удобство, которое может показаться мелочью, но на практике существенно упрощает работу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пользователи оценят и новинки эргономики, использованные в новой модели. Ход клавиш 1,5 мм и вогнутые колпачки обеспечивают удобство и продуктивность при наборе текста. Полимерное покрытие клавиатуры, очень приятное на ощупь, делает ее устойчивой к пятнам и истиранию даже при интенсивном использовании. При этом, по данным производителя, клавиши ноутбука выдерживают до 5 млн нажатий.

Поклонники бренда HONOR непременно оценят и функцию HONOR Share. Она позволяет мгновенно передать с планшета или смартфона HONOR на ноутбук и обратно любые виды данных, включая документы, изображения и видео. Функция «Мультиэкран» поможет демонстрировать экран смартфона на ноутбуке и перетаскивать файлы между двумя устройствами одним касанием или принимать телефонные звонки на ноутбуке. А утилита HONOR Device Clone даст возможность быстро перенести на новое устройство данные со старого ноутбука любого производителя.