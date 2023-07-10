Назван лучший оператор по скорости мобильного интернета и покрытию сети

«Мегафон» признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Ookla.

С января по июнь абоненты всех операторов замеряли скорость мобильного интернета на своих устройствах с помощью приложения Speedtest. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн устройств. На сегодня медианная скорость скачивания в сети «Мегафона» составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с — это самые высокие показатели в России для пользователей мобильной связи.

Для оценки покрытия мобильных сетей аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд данных, полученных от 2 млн устройств.

Технический директор компании Алексей Титов отметил, что за прошедший год потребление трафика продолжило расти, и специалисты активно работали над качеством связи. «Сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры», — рассказал он.

Титов уточнил, что за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — скорость в 24 регионах выросла на треть.