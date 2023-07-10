Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана
Общество
На северо-востоке Москвы запустили в работу новый ж/д путепровод
Происшествия
ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
Мир
Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина
Общество
Синоптик спрогнозировал майскую погоду в Москве
Армия
В Запорожской области заявили о ликвидации штурмовой группы ВСУ
Мир
МИД Китая осудил поставку США кассетных боеприпасов Украине
Мир
Песков оценил начало строительства на Украине завода по производству БПЛА Bayraktar
Экономика
В Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ
Армия
В ДНР сообщили об изменении тактики ВСУ
Мир
В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана
Мир
В Кремле указали на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО

Назван лучший оператор по скорости мобильного интернета и покрытию сети

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Мегафон» признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Ookla.

С января по июнь абоненты всех операторов замеряли скорость мобильного интернета на своих устройствах с помощью приложения Speedtest. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн устройств. На сегодня медианная скорость скачивания в сети «Мегафона» составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с — это самые высокие показатели в России для пользователей мобильной связи.

Для оценки покрытия мобильных сетей аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд данных, полученных от 2 млн устройств.

Технический директор компании Алексей Титов отметил, что за прошедший год потребление трафика продолжило расти, и специалисты активно работали над качеством связи. «Сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры», — рассказал он.

Титов уточнил, что за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — скорость в 24 регионах выросла на треть.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023