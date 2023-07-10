В МИЦ «Известия» обсуждают предстоящий саммит НАТО. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ».
11–12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. Как изменится оборонная концепция Североатлантического альянса? Какую поддержку получит Украина? С какими рисками и вызовами может столкнуться Россия?
Участники:
- Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества;
- Владимир Батюк, главный научный сотрудник Института США и Канады им. Г.А. Арбатова;
- Андрей Бакланов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов;
- Виктор Литовкин, военный эксперт.