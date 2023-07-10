В МИЦ «Известия» обсуждают предстоящий саммит НАТО. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ».

11–12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. Как изменится оборонная концепция Североатлантического альянса? Какую поддержку получит Украина? С какими рисками и вызовами может столкнуться Россия?

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