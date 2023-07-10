Титул «Мисс Нидерланды» впервые получил трансгендер

Впервые в истории титул «Мисс Нидерланды» получил трансгендер. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщило издание Madame Figaro.

Победу одержал 22-летний трансгендер Рикки Колле, жюри отметили впечатляющую историю и яркое выступление.

Теперь, как ожидается, Колле представит Нидерланды на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сальвадоре и станет, таким образом, вторым трансгендерным участником, претендующим на это звание.

Ранее, в 2018 году, от Испании выдвигалась модель-трансгендер Анджела Понсе, которая прошла в финал. На сегодняшний день титул «Мисс Вселенная» принадлежит американке Р'Бонни Габриэль.