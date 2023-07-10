Умер турецкий певец и актер Озкан Угур

Известный турецкий актер кино и сериалов, певец и участник группы MFO Озкан Угур скончался на 70-м году жизни. Об этом 8 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Мы потеряли нашего дорогого Озкана Угура. Но мы не забудем его голос, который любил каждый слушатель, которым вдохновлялся каждый», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Артист скончался в результате продолжительной болезни. Как отмечает издание Haber, Угур умер в больнице, где находился из-за обострения давнего заболевания.

Известно, что в 2013 году ему диагностировали лимфому, однако он сумел преодолеть недуг благодаря поддержке врачей. Болезнь снова напомнила о себе в 2020 году.

В середине мая Угур попал в больницу, где на фоне обострившегося заболевания у него началось инфекционное поражение легких. Его организм перестал реагировать на лечение.

Похороны пройдут во вторник, 11 июля, в Стамбуле.

Озкан Угур еще в школе, освоив мандолину, собрал свою первую группу Atomikler, которая исполняла известные песни того времени. В шоу-бизнес артист попал, через Оркестр Шерифа Юзбашиоглу. В Турции он считался национальной кузницей кадров среди артистов.

Кроме того, Угур снимался в сериалах и кино. Известность ему принесли такие проекты, как «Мой друг Сатана», «Комиссар Шекспир», «15 минут на медленном огне», «Дикий Запад» и многосерийный триллер «Сумерки».