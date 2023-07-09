На территории «Лужников» прошел «Ночной забег»

Москва погрузилась в море огней и атмосферу грандиозного шоу. «Ночной забег» снова объединил тысячи любителей спорта. Самый необычный старт сезона дали на территории «Лужников». Активные и позитивные преодолели дистанцию в 10 км, сообщает телеканал «Известия». Скорость показали и сотрудники Национальной Медиа Группы. Ведь участие в «Ночном забеге» — часть развитой корпоративной культуры холдинга, объединяющей сотрудников в клубы по интересам.

«4 июня мы бежали, «ЗаБег.РФ» у нас был, но мы бежали именно от МИЦ «Известия», сегодня у нас уже побольше такая команда, именно НМГ — все вместе бежим», — отметила продюсер МИЦ «Известия» Наталия Котлярова.

«В том году мы первый раз дебютировали на «ЗаБег.РФ». У нас было буквально 4–5 человек. В этом году нас уже было гораздо больше, и вот сегодня на «Ночной забег» нас уже практически, не знаю, 20–25 человек», — прокомментировала заместитель главного режиссера МИЦ «Известия» Анастасия Горбунова.

Спортсмены получили заряд эмоций от бега в летнюю ночь. Улицы Москвы на несколько часов превратились в мерцающий стадион. Участники забега проверили себя и насладились видами столицы. На финише каждому атлету вручили памятные призы.

«Ребят, какие эмоции?»

«Вы знаете, сама Москва по себе ночная, она романтичная. И вот эта романтика, «Ночной забег», магия — это что-то вместе... Совершенно невозможное, мне кажется. Было очень круто!» — заявила продюсер МИЦ «Известия» Наталия Котлярова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.