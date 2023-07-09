Российские таможенники пресекли контрабанду редких животных

На границе Астраханской области и Казахстана пресекли контрабанду. За рубеж пытались вывезти редких животных, сообщает телеканал «Известия». Переправить в Казахстан хотели двух львят и пару бенгальских тигрят. Отмечается, что у нарушителя не было необходимых документов на животных. Хищников осмотрели ветеринары, здоровью котят ничего не угрожает. Временно львят и тигрят разместили в астраханском зоопарке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.