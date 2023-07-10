Прощание Данилы

«Даниле Багрову понадобилось всего два фильма, чтобы стать главным героем современного российского кино. И на смену ему за 25 лет так никто и не пришел».

Речь, как нетрудно догадаться, о герое знаменитой дилогии 1990-х «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. И герой, и дилогия, и ее создатели — главная тема большого подарочного издания «Брат. Незабытый герой. Культурный феномен, изменивший историю». Книга сценариста Андрея Захарьева и киножурналиста Михаила Володина появилась на книжных прилавках, а приведенная цитата, можно сказать, основной ее посыл.

Помимо текста издание включает порядка 200 фотографий со съемок, архивные материалы компании СТВ, интервью с актерами, оператором Сергеем Астаховым и продюсером Сергеем Сельяновым. «Кажется, теперь о «Брате» известно все. Но есть уверенность, что он с нами надолго», — резюмируют авторы.

По поводу «надолго» есть сомнения. На мой взгляд, монография, детально подведшая итог 25-летнего пребывания Данилы Багрова в статусе героя поколения, вольно или невольно вылилась в прощание с ним.

Но об этом позже. Сначала о том, почему эту книгу нужно прочесть.

Во-первых, она очень хорошо написана: отличный русский язык и четкая структура. Читать в зависимости от интереса к тому или иному разделу можно с любого места.

Во-вторых, история культовой дилогии ненавязчиво встроена в историю постсоветского кинематографа. Более того, по мысли авторов, во многом ею и является. Становление независимых студий, появление института продюсеров, новые форматы продвижения — это о «Брате», но и о сопутствующих фильмах тоже.

В-третьих, и это уже на заметку профессионалам индустрии, убедительно показано, что для эпохального кино необязательны большие финансовые затраты: первый «Брат» обошелся в половину суммы, на которую в те годы можно было снять полнометражный фильм. Главное — знать, что хочешь сделать, и иметь дело с людьми, работающими жадно и с удовольствием.

Наконец, многое прояснено в до сих пор загадочной фигуре Алексея Балабанова. Человек, стерший грань между зрительским и авторским кино, оказывается, не был тихим, задумчивым и витающим в облаках собственных идей. А был практичным, точным, умеющим ставить задачу таким образом, чтобы на нее хватило денег, времени и сил.

Задача с «Братом» была решена блистательна. Время решения —1990-e, и Данила Багров в них без остатка вписан. Будь он героем на все времена, стал бы персонажем фольклора. Но в отличие от Штирлица о нем не слагают анекдотов, не экстраполируют на день сегодняшний. Да, появились комиксы о Даниле (в книжке они упоминаются), сюжет фильмов Балабанова не повторяющие, но эта разовая акция, погоды она не делает.

Говоришь «1990-е» — подразумеваешь Данила Багрова, говоришь «Данила Багров» — подразумеваешь 1990-е. Недаром так заходит посетителям спецраздел на посвященной Балабанову выставке в петербургском «Севкабеле».

Можно прокатиться на трамвае, откуда без промаха стрелял Данила, посидеть в кладбищенской беседке, где его вразумлял Немец, увидеть на экранах Сергея Бодрова, ведущего программу «Взгляд», и еще множество свидетельств той эпохи.

«Предметы из обоих фильмов, экраны, рассказы создают эффект погружения в другую реальность», — подмечают авторы книги. Ключевое слово — другая. Не наша. Данила Багров — символ своей реальности, нынешней нужен новый, и он скоро появится.

Откуда такая уверенность?

Герои поколений рождаются на сломе эпох, а времена, создавшие Данилу и нынешние, похожи. И там, и там случился жесткий катаклизм, переформатировавший сознание людей.

Кем будет новый символ поколения — добровольцем, мобилизованным, жителем столиц или новых наших территорий, не суть важно. Важно, что балабановский брат стал старшим и может подсказать младшему, еще не родившемуся, универсальную формулу героя, которому поверят.

Она в книжке есть.

Цитата: «Тогда как многие режиссеры, напротив, искали максимальное количество точек соприкосновения актера и героя, Балабанов поставил на их максимальную разобщенность и несхожесть».

Зрители «Брата» поверили актеру-непрофессионалу, покоряющему органикой и совмещающим несовместимое. И непридуманному миру, центром которого он стал и который нужно было лишь грамотно зафиксировать. Как говорил оператор «Брата» Сергей Астахов, «жизнь, как идет, так она и должна туда зайти, в кадр».

А на риторический вопрос «В чем сила?» каждая эпоха дает свой ответ. Главное, чтобы тот, кто на него отвечает, стал братом если не всем, то многим.

Автор — доктор искусствоведения, профессор

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