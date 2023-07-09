Россия в июне стала главным поставщиком СПГ в Испанию

Россия в июне стала главным поставщиком газа в Испанию, об этом свидетельствуют данные компании Enagas. Королевство закупило 7,6 тыс. гигаватт-часов СПГ. На российское топливо пришлось 26,8% от общего объема, передает телеканал «Известия». На втором месте по поставкам — Алжир, на третьем — США. В прошлом году показатель вырос на 45% по сравнению с 2021 годом.

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