Неравнодушные военнослужащие штата Огайо спасли олененка

Военнослужащие штата Огайо спасли олененка. Перебегая дорогу, детеныш оказался в самом центре оживленной трассы, передает телеканал «Известия». Военные остановили автомобильное движение. Помочь олененку удалось не сразу. Животное убегало от спасателей, быстро прыгая между машинами. Спустя некоторое время военные все-таки поймали олененка и вернули его в лес.

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