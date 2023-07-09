В районе Ваньчай в Гонконге проходит карнавал Harbour Chill

В китайском Гонконге проходит карнавал Harbour Chill. Тысячи людей съехались со всего мира, чтобы посетить праздник, передает телеканал «Известия». Мероприятие проходит в центральном районе Ваньчай. Гостей фестиваля ждут водные шоу, фейерверки и аттракционы. Кроме того, на площадке пройдут Всемирные экстремальные игры — X-Games. Карнавал продлится пять уикендов, до 6 августа.

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