Российский зерновой экспорт вырос более чем в два раза

Экспорт зерна в России вырос более чем в два раза, об этом сообщили в Российском зерновом союзе. В первую неделю сельхозгода показатель достиг 1,2 млн т. Отгрузки пшеницы выросли на 95% по сравнению с прошлым годом, до 938 тыс. т, передает телеканал «Известия». Число поставок кукурузы увеличилось более чем в пять раз. Среди крупных импортеров: Египет, Турция и Саудовская Аравия. Аналитики ожидают рекордных объемов экспорта в июле.

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