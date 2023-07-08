Спрос на мороженое в России вырос на 13%

В России вырос спрос на мороженое. В июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 13%. Средний чек за одну покупку составил 152 рубля. Аналитики связывают повышенный спрос на десерт с ростом внутреннего туризма, передает телеканал «Известия». Кроме того, в ряде регионов держится жаркая погода. В некоторых городах температура воздуха в первый летний месяц была выше нормы.

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