Самые популярные направления для отдыха в России

Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, куда россияне едут отдыхать летом. Самым популярным направлением стал Петербург, передает телеканал «Известия». Отели в культурной столице ищут почти 15% пользователей. На втором месте расположилась Москва — у нее 14,4%. Любители пляжного отдыха предпочитают Сочи. Пятерку лидеров замыкают Казань и Екатеринбург.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.