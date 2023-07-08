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Самые популярные направления для отдыха в России

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Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, куда россияне едут отдыхать летом. Самым популярным направлением стал Петербург, передает телеканал «Известия». Отели в культурной столице ищут почти 15% пользователей. На втором месте расположилась Москва — у нее 14,4%. Любители пляжного отдыха предпочитают Сочи. Пятерку лидеров замыкают Казань и Екатеринбург.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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