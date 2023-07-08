В Московском регионе ожидается похолодание

В начале следующей недели в Москве ожидается похолодание до +16...+18 °С. Температурные значения опустятся ниже климатической нормы на 2–4 градуса, такая погода более характерна для начала июня, передает телеканал «Известия». В течение предстоящей рабочей недели погода будет облачная, местами пройдут небольшие дожди.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.