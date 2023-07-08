Панорама без кино

На этой неделе одна из важнейших новостей российского кино — анонс нового кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Организацией будет заниматься фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича, государственную поддержку фестиваль не запрашивает. Новость бурно обсуждается в киносообществе, и среди других вопросов на первых план постепенно выходит главный: где найти фильмы для такого количества смотров национального кино.

Давайте подсчитаем, сколько до конца года нас ждет крупных кинофестивалей, где показывают премьерные игровые полнометражные фильмы.

«Горький fest» в Нижнем Новгороде, он уже стартовал.

«Выборг» — так теперь называется один из старейших кинофестивалей страны «Окно в Европу».

«Короче» в Калининграде — это смотр короткометражного кино, но там устраиваются премьеры и игровых картин тоже.

«Новый сезон» — фестиваль стриминговых платформ на Розе Хутор: в прошлом году он делал ставку на сериалы, в этом, похоже, будет сильный конкурс полнометражного кино, которое в прошлый раз было больше аппендиксом.

Упомянутый «Маяк».

«Зимний» в Москве.

Добавим сюда еще фестиваль «Лендок», который специализируется на копродукции со странами СНГ. Возможно, российские премьеры захочет «Послание к человеку» в Петербурге.

Каждый фестиваль — это примерно 10 или чуть больше полнометражных картин плюс по фильму на открытие и закрытие. Министерство культуры 7 июля сообщило «Известиям», что до конца года выйдет в прокат не менее 23 фильмов с поддержкой от ведомства. Еще какое-то число лент, скорее всего, меньшее, будет с поддержкой Фонда кино, но такие картины фестивалям обычно не очень интересны, потому что это чаще всего чистый жанр, а не авторские высказывания.

Без государственных денег фильмов снимается не так много, но допустим, что их будет столько же, сколько с господдержкой. И всё равно тогда не получается наполнить премьерами хотя бы названные фестивали, даже если брать всё подряд. Но ведь всё подряд нельзя, должна быть селекция. Если допустить, что премьеры каких-то фестивальных фильмов будут перенесены на следующий год, непонятно, как тут выбирать. А ведь еще известно, что какие-то российские фильмы будут в Венеции, которая требует премьеру, какие-то будут ждать Берлина и Роттердама.

Да, сейчас в конкурсы берут документальные картины наравне с игровыми. Но так ли много качественных документальных полных метров снимается в России? И отдадут ли их авторы эти фильмы на фестивали игрового кино?

Весь этот круг вопросов вполне очевиден, и ясно, что фильмов не хватает, что фестивали сейчас бьются за то, чтобы продюсеры несли свои картины к ним. А продюсеры оказываются хозяевами не только положения, но и своего слова: сначала подтверждают участие фильмов в фестивалях, потом, получив более интересное предложение, забирают фильм из уже сверстанной программы. А иногда и вовсе не хотят участвовать в фестивалях, сосредотачиваясь на прокате и выпуске онлайн.

Но перед нами разворачивается грандиозное сражение, и приз в нем — статус главного фестиваля национального кино. Замена «Кинотавру», проще говоря. Почти у каждого фестиваля, который назван выше, есть свои козыри в этом отношении. «Окно в Европу» всегда следовал за «Кинотавром» по пятам, и сейчас «Выборг», меняя название, одновременно и заявляет о том, что обновились и амбиции. Правда, у него и у «Горький fest» один программный директор Андрей Апостолов, которому неизбежно приходится раскидывать фильмы по двум программам с разницей в месяц. Задача трудная, и в этом году будет ясно, насколько ее удалось выполнить, но позиции «Выборга» это явно делает слабее на фоне конкурентов.

Фестивалем «Короче» занимается бывший программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, одна из самых влиятельных людей в российском фестивальном движении. Но всё же у этого смотра мало дней, и он остается главным по короткому метру. «Новый сезон» проходит недалеко от Сочи и сильно напоминает «Кинотавр» по организации и настроению, но фильмы туда отбирают сами стриминги, а это значит, что коммерческие интересы тут важнее художественных, а об экспертной оценке речи не идет.

«Зимний» проходит в Москве, в прошлом году там была сильная программа для нового ивента, но целиком премьерной ее сделать не удалось. Поскольку фестиваль в конце года, то ему очень трудно бороться за фильмы, есть риск, что туда придется брать остатки или опять отказаться от премьерности, что для фестиваля не очень хорошо. Но даже название смотра намекает на то, что он тоже хочет стать новым «Кинотавром», ведь показы там проходили как раз в сочинском театре «Зимний», декларируемая наследственность сразу бросается в глаза.

Среди этих соперников «Маяк» — черная лошадка с большими шансами. Стас Тыркин уже однажды сделал фестиваль «Движение» в Омске, который временами был даже прогрессивнее «Кинотавра», и теперь, возможно, он сделает еще более масштабное мероприятие, ведь у него поддержка «Кинопрайма», а в финансовых возможностях Романа Абрамовича вряд ли кто-то сомневается. Бизнесмен был частым гостем и постоянным спонсором «Кинотавра», и от «Маяка» поэтому в индустрии будут ждать не только собственно киношную часть, но и вечеринки, концерты и другие элементы большого светского события, которым во многом и был «Кинотавр». Кроме того, анонсирована деловая программа, без которой ни один большой фестиваль тоже сегодня существовать не может.

Оставшиеся полгода фестивальные титаны будут сражаться на глазах у всей публики за трон самого главного события. А вопрос с фильмами все же открыт. «Известия» попытались пообщаться на этот счет с программными директорами ивентов, но те отвечают уклончиво. Возможно, расчет на то, что сначала надо застолбить участок, а золото там со временем найдется.

Автор — кандидат филологических наук, кинокритик

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора