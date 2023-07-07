Кибермошенники начали атаковать пользователей мессенджеров

Новый вид кибермошенничества появился в России. Хакеры начали массово атаковать пользователей мессенджеров. Под видом обычных программ жертвам рассылают вредоносные, сообщает телеканал «Известия». Чаще всего злоумышленники распространяют шпионское ПО. С его помощью мошенники получают доступ к личным данным пользователей и их банковским счетам. В мессенджерах также массово рассылают фишинговые ссылки. Преступники создают фейковые аккаунты с логотипами брендов. Мошенники получают оплату за товар и пропадают. Еще одна уловка киберграбителей — объявления с QR-кодом. Перейдя по ссылке, жертвы сами «впускают» хакеров в свой телефон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.