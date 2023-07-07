Центробанк рассматривает лизинг жилой недвижимости как альтернативу ипотеке

Центробанк рассматривает лизинг жилья как альтернативу ипотеке, заявили «Известиям» в регуляторе. Такой вариант подойдет тем, у кого нет первоначального взноса или кредитной истории, а также людям, проходившим процедуру банкротства. В мире есть удачные примеры лизинга жилой недвижимости. Зарекомендовала себя аренда с правом выкупа в Италии и Испании, передает телеканал «Известия». При этом в банковском секторе считают, что новый продукт может лишь дополнить уже существующие варианты. Для развития проекта потребуется поддержка от государства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.