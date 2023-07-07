Эксперт объяснила отличие лизинга жилья от классической ипотеки

Основное отличие лизинга от классической ипотеки касается права собственности на покупаемую недвижимость, рассказала «Известиям» 7 июля директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

«При ипотеке заемщик является полноценным собственником и, несмотря на то, что квартира находится в залоге у банка, может, например, продать ее, чтобы заработать на изменении ее стоимости, или же избавиться от имущества, если долговая нагрузка стала чрезмерной. Также в случае нарушения графика платежей банк будет стараться найти компромиссное решение, поскольку изъятие залога — долгий бюрократический процесс», — уточнила эксперт.

В то же время она отметила, что при оформлении лизинга право собственности остается за лизингодателем, и если клиент допускает просрочку, то имущество могут изъять более оперативно.

«Таким образом, лизинговые сделки для клиента несут больше рисков потери имущества, чем обычная ипотека», — заключила Якушкина.

Как сообщалось ранее в этот день, в Центробанке (ЦБ) рассказали, что в наибольшей степени услуги рынка лизинга жилья подходят для категорий заемщиков, которые не могут взять ипотеку. Регулятор отметил, что речь идет, например, о людях без кредитной истории, о тех, кто проходил процедуру банкротства, или о тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. При этом там подчеркнули, что для развития направления необходимо дополнительно проработать ряд вопросов. В частности, установить минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности деятельности игроков рынка.

30 мая в ЦБ сообщили, что выдача ипотеки в России в апреле выросла более чем в три раза — до 153,3 тыс. кредитований.