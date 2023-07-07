Реклама
Прямой эфир
Общество
Самарский губернатор сообщил о начале расследования ЧП на заводе «Промсинтез»
Мир
В украинских Сумах неизвестный открыл стрельбу по людям
Экономика
В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Общество
Собянин анонсировал проведение фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ
Мир
Во Франции предложили восстановить призыв в армию для воспитания патриотизма
Авто
«КамАЗ» удержал лидерство на российском рынке среди грузовиков
Общество
РПН сообщил о начале расследования после отравления спиртным на Урале
Общество
Пропавшие на реке в Бурятии туристы найдены
Общество
Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Общество
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за нацистской символики
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней

Эксперт объяснила отличие лизинга жилья от классической ипотеки

Эксперт Якушкина: лизинг жилья несет больше рисков потери имущества, чем обычная ипотека
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основное отличие лизинга от классической ипотеки касается права собственности на покупаемую недвижимость, рассказала «Известиям» 7 июля директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

«При ипотеке заемщик является полноценным собственником и, несмотря на то, что квартира находится в залоге у банка, может, например, продать ее, чтобы заработать на изменении ее стоимости, или же избавиться от имущества, если долговая нагрузка стала чрезмерной. Также в случае нарушения графика платежей банк будет стараться найти компромиссное решение, поскольку изъятие залога — долгий бюрократический процесс», — уточнила эксперт.

В то же время она отметила, что при оформлении лизинга право собственности остается за лизингодателем, и если клиент допускает просрочку, то имущество могут изъять более оперативно.

«Таким образом, лизинговые сделки для клиента несут больше рисков потери имущества, чем обычная ипотека», — заключила Якушкина.

Выйти на аренду: ЦБ рассматривает рынок лизинга как альтернативу ипотеке
Кому подойдет такой вариант и какое регулирование для этого нужно ввести

Как сообщалось ранее в этот день, в Центробанке (ЦБ) рассказали, что в наибольшей степени услуги рынка лизинга жилья подходят для категорий заемщиков, которые не могут взять ипотеку. Регулятор отметил, что речь идет, например, о людях без кредитной истории, о тех, кто проходил процедуру банкротства, или о тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. При этом там подчеркнули, что для развития направления необходимо дополнительно проработать ряд вопросов. В частности, установить минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности деятельности игроков рынка.

30 мая в ЦБ сообщили, что выдача ипотеки в России в апреле выросла более чем в три раза — до 153,3 тыс. кредитований.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023