На чем расти будем

Российская экономика в этом году вырастет на 2%. Такую цифру назвал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе. Это весьма позитивный прогноз, учитывая, что еще в начале года ожидалась околонулевая динамика ВВП. Но, на наш взгляд, вполне выполнимый. И вот за счет чего.

Прежде всего, цифры достижимы чисто статистически: если в 2022 году оборот оптовой торговли, по данным Росстата, рухнул почти на 16%, оказавшись одним из главных драйверов падения ВВП, то за первое полугодие 2023-го показатель растет уже на 14,5% в годовом выражении.

С начала года неплохую динамику показывает и обрабатывающая промышленность, выросшая на 4,8% за январь–май в годовом выражении. Она стимулируется как государственным оборонным заказом в связи с проходящей СВО, так и импортозамещением ушедших из РФ иностранных брендов.

На наш взгляд, тренд роста обрабатывающей промышленности сохранится и в нынешнем, и в следующем годах. Во-первых, это эффект низкой базы, так как весной 2022 года из-за обвала рубля и ухода из России иностранных компаний обрабатывающие производства просто рухнули. Во-вторых, освободились рыночные ниши. Кроме того, положительное движение в одних отраслях будет неизбежно генерировать такую же динамику в других, производящих, например, оборудование, комплектующие, материалы.

Для примера: распространение электромобилей неизбежно создает повышенный спрос на литий и иные материалы и сырье, из которых производятся аккумуляторные батареи. То есть взаимосвязь увеличения производства в смежных отраслях — это общемировая экономическая закономерность, которая точно так же работает в России, как и в других странах.

У нас же можно также отметить рост в строительстве. Отрасль с начала 2023 года выросла на 13,5% в годовом выражении. Это способствует повышенному спросу на металлургическую продукцию, стройматерилы, спецтехнику.

Государственный оборонный заказ, а также меры правительства РФ по государственной поддержке IT-сектора способствовали мощному росту за первые пять месяцев 2023 года в производстве компьютеров и компонентов к ним (+78% в годовом выражении), навигационной и радиоэлектронной аппаратуры (+69% и +12%, соответственно).

Конечно, всё еще много секторов, которые в январе–мае 2023 года показывали достаточно сильный спад в годовом выражении, и это означает, что такие отрасли нуждаются в господдержке.

Достаточно болезненный для российской экономики и доходов бюджета спад в добыче нефти и газа. Это связано с санкциями и перенаправлением экспортных потоков с западного направления на восточное и южное. Постепенное сокращение дисконта российской Urals к Brent и увеличение поставок нашего газа в юго-восточную Азию, прежде всего в КНР, будут способствовать нормализации ситуации с нефтегазовыми доходами и сокращению бюджетного дефицита.

По оценкам правительства, в России в январе–апреле на 4% в годовом выражении выросли реальные зарплаты, а по сравнению с апрелем 2022 года их повышение составило даже 10,4%. Это в первую очередь статистическое увеличение, так как в первые четыре месяца непростого 2022-го показатель поднялся всего на 0,4%, да и то в основном за счет первых двух месяцев. Тем не менее положительная динамика зарплат внесет свой вклад в развитие ВВП.

На рост реальных зарплат в России в первые четыре месяца 2023 года повлиял еще и очень низкий уровень безработицы, составивший в мае только 3,2% трудоспособного населения. Этот показатель нельзя рассматривать однозначно, так как, с одной стороны, высокая занятость говорит об увеличении экономической активности в стране, но с другой — отражает демографические проблемы.

Еще один важный фактор роста — национальные проекты, которые по-прежнему реализуются, даже несмотря на все сложности прошедшего 2022 года. Ранее Всемирный банк оценивал, что после 2021-го реализация ряда из них, особенно в здравоохранении, образовании и строительстве инфраструктуры, будет ежегодно обеспечивать 0,1 п.п. к увеличению ВВП. Высока вероятность, что именно нацпроекты станут в этом году фактором быстрого выхода российской экономики из кризиса.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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