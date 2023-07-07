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Эксперт назвала способы защитить личные данные в мессенджере

Эксперт Гулевич: для защиты данных в мессенджере нужно использовать сквозное шифрование
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самым лучшим механизмом обеспечения безопасности звонков и сообщений является передача данных через защищенные сервера, а также сквозное шифрование, которое используется, например, в Telegram. Об этом 7 июля рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, чтобы вместо прямой коммуникации от одного абонента к другому вызов поступил сначала на сервер мессенджера, нужно отключить функцию peer-to-peer в настройках мессенджера, именно это действие позволит изменить маршрут прохождения звонка.

«В результате злоумышленники не смогут отследить IP-адрес пользователя и определить его местоположение», — объяснил специалист.

Если мессенджер не поддерживает технологию сквозного шифрования, Гулевич рекомендует оставить включенной функцию peer-to-peer. Это, по его словам, снизит риски доступа злоумышленников к данным через сервер разработчика, на котором они задерживаются на некоторое время.

Не стоит забывать и о функции автоудаления сообщений для защиты конфиденциальных сообщений и передаваемых данных. В этом случае даже при взломе аккаунта получить доступ к переписке будет невозможно, заключил эксперт.

Сообщение без правил: хакеры атаковали пользователей мессенджеров
Почему в этом году количество вредоносного софта в них выросло в два-три раза

Ранее в этот день эксперты по информационной безопасности рассказали «Известиям», что в России появился новый вид кибермошенничества — хакеры начали массово атаковать пользователей мессенджеров. В них киберпреступники стали рассылать жертвам под видом обычных файлов вредоносные программы и ссылки на фишинговые сайты, копирующие законопослушные.

Сообщения в мессенджерах могут таить самые разные угрозы, предупреждают борцы с хакерами. Например, ссылка на вакансию в таком сообщении может вести на сайт, зараженный ПО, которое может шпионить за пользователем, рассказывает один из них.

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