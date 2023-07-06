Обстрел со стороны ВСУ из РСЗО по Ясиноватой

Обстрел со стороны ВСУ из РСЗО по Ясиноватой

2023-07-06 23:05:17

2023-07-06 23:05:17

2023-07-06 23:05:17

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