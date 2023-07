Канадский диско-исполнитель Мартин Стивенс, получивший известность благодаря кавер-версии песни Love Is In The Air, умер в возрасте 69 лет. Об этом в четверг, 5 июля, сообщило Production Showbizz в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Исполнитель, настоящее имя которого Реже Прюдом, умер утром у себя дома. Причина смерти неизвестна.

В 1978 году Стивенс выпустил свой дебютный альбом, полностью состоящий из французского материала, за исключением одной песни — кавер-версии Love Is in the Air, выпущенной в 1977 году австралийским певцом Джоном Полом Янгом. Хит принес Стивенсу номинацию на премию Juno в 1979 году в категории «Самый продаваемый сингл».

Певец также получил номинацию на указанную премию в 1980 году за песню Midnight Music, заглавную композицию его нового, полностью англоязычного альбома, выпущенного в 1979 году. В том же году он был номинирован на квебекскую музыкальную премию ADISQ Awards в категориях «Мужской вокалист года» и «Диско-альбом года».

В 2007 году Стивенс выпустил автобиографию, в которой рассказал о своей жизни и карьере.