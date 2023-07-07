Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 30 июня объявил о желании его страны стать участницей программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет делиться ядерными боеголовками с членами альянса, не обладающими оружием массового уничтожения. Это решение Моравецкий обосновал тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии и Польша настроена на симметричный ответ. Однако США не видят военного смысла в размещении в Польше столь серьезного вооружения, и для поляков это не секрет, так как в 2015 году этот вопрос уже поднимался.

Ядерные амбиции, заявленные польским руководством, преследуют прежде всего пропагандистские, а не военные цели. Осенью в Польше должны состояться парламентские выборы, правящая партия «Право и справедливость» в уже, по сути, начавшейся предвыборной кампании делает ставку на раздувание антироссийских настроений и выставление своих оппонентов из партии «Гражданская платформа» в качестве агентов Москвы. Главной мишенью для польской государственной пропаганды стал нынешний лидер оппозиции Дональд Туск, который с 2007 по 2014 год занимал премьерский пост.

Недавно по первому каналу польского телевидения показали документальный фильм Reset («Перезагрузка»), в котором утверждается, что в 2007 году проект американской противоракетной обороны (ПРО) в Польше был готов к реализации, но ситуация изменилась в октябре того же года после победы на парламентских выборах партии «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском. Авторы фильма обращают внимание, что первый официальный визит в феврале 2008 года новый премьер совершил в Москву и встреча Туска с Владимиром Путиным будто бы стала началом политики перезагрузки в польско-российских отношениях.

Через месяц после встречи с российским лидером Туск провел переговоры с президентом США Джорджем Бушем-младшим в Вашингтоне. В фильме представлены рассекреченные материалы из архива экс-президента США, из которых следует, что американский лидер хотел довести до конца вопрос создания американской базы в Польше, но польское правительство затягивало этот процесс, выдвигая все новые условия. И самое пикантное — в разговоре с Бушем Туск признался, что в случае реализации американского проекта ПРО Путин пригрозил ему нацелить российские ракеты на Польшу.

Из этого провластные польские журналисты делают вывод: Туск под давлением РФ похоронил проект американкой системы ПРО в Польше и тем самым поставил под угрозу безопасность Речи Посполитой.

Впрочем, к планам по строительству системы ПРО на территории Польши Варшава и Вашингтон всё же вернулись. В прошлом году министерство обороны Соединенных Штатов завершило все строительные работы на базе противоракетной обороны Aegis Ashore у польского населенного пункта Редзиково, после чего там начались монтаж и наладка оборудования. Однако, военные характеристики этой системы ПРО существенно скромнее, чем в том проекте, который обсуждали Буш-младший и Туск.

Официальная просьба нынешних властей Польши разместить на их территории натовское ядерное оружие — второй акт этой предвыборной пьесы. Дескать, Туск испугался России и не защитил поляков от потенциальной русской агрессии, а мы не боимся, мы защитим. Накаченный русофобией польский избиратель должен на это клюнуть, считают в партии «Право и справедливость».

Еще одним адресатом и фильма о прогнувшемся под Кремль Туске, и демонстративной просьбы Моравецкого о ядерных ракетах оказался американский истеблишмент. Несмотря на декларируемое польско-американское союзничество, правительство демократов в Вашингтоне с неудовольствием смотрит на консервативную политику правящей польской партии. В Польше запрещены аборты, за исключением случаев изнасилования и угрозы жизни женщины, при этом «Право и справедливость» предпринимает попытки еще большего ужесточения этого запрета.

Кроме того, Варшава недавно наложила вето на миграционный пакт Евросоюза, который обязывал Польшу принимать мигрантов из стран Африки и Азии. Польские официальные лица часто делают нелицеприятные высказывания о представителях ЛГБТ. Бывший посол США в Польше Джоржетт Мосбахер в 2020 году прямо заявила, что репутация Польши приводит к неблагоприятным решениям относительно американских инвестиций и оказывает влияние на военное сотрудничество с Америкой.

Администрации Джозефа Байдена гораздо удобнее было бы иметь дело с либеральной «Гражданской платформой», нежели с их консервативными оппонентами. Примечательно, что на последних выборах президента США «Право и справедливость» «болела» за Трампа, а «Гражданская платформа» — за Байдена. Туск не скупился на славословия в адрес кандидата от демократов и прогнозировал проблемы в отношениях нового американского президента с действующим польским руководством.

«Джо Байден известен не только своей симпатией к Польше, но и ко всему нашему региону. Поэтому предположения о том, что его победа будет означать какие-то проблемы для Польши, абсурдны. Проблемы будут не для Польши, а для польского руководства», — уверял лидер «Гражданской платформы».

У правящей польской элиты есть все основания полагать, что американцы могут вмешаться в выборы в Польше, тем более что у них есть для этого мощный информационный ресурс — оппозиционный телеканал TVN, принадлежащий Discovery. В 2021-м польский парламент, где большинство мест пока принадлежит представителям «Право и справедливость», даже принял специальный закон, чтобы лишить TVN лицензии, но президент Анджей Дуда под давлением американцев вынужден был наложить вето.

Видимо, в правящей партии рассудили, что если уж нельзя похвастаться перед заокеанскими партнерами либеральными ценностями, то, может быть, удастся прельстить их готовностью к углубленному военному сотрудничеству, чего не может им гарантировать Дональд Туск. Соответственно, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии здесь только повод для обращения к НАТО, но не реальная причина.

Скорее всего, до размещения ядерных ракет в Польше дело так и не дойдет, но в Вашингтоне отметят, что Дуда и Моравецкий готовы на сотрудничество в случае появления у американцев каких-либо военных целей в Восточной Европе. А вот по поводу Туска такой уверенности нет, хоть члены «Гражданской платформы» и участвовали в недавно прошедшем в Варшаве гей-параде. Таким образом, скоро мы узнаем, что для американцев важнее — либеральные ценности или геополитика.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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