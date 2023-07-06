Застрявший в лифте наркоман напугал жильцов дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии наркотического опьянения напугал жильцов многоквартирного дома в Выборгском районе. Он застрял в лифте на уровне третьего этажа и «оповестил» об этом окружающих.

По информации телеканала «‎78», инцидент произошел в доме № 8 на улице Есенина. Наркоман начал кричать и ломать лифт.

Из-за дебоша жильцам дома пришлось вызвать лифтера и правоохранителей. Мужчину доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце марта «Известия» писали, что на фоне участившихся преступлений с участием душевнобольных остро встал вопрос об ужесточении контроля за гражданами, склонными к опасным действиям в силу психического недуга. Генпрокуратура предложила возложить на МВД дополнительные обязанности по наблюдению за тревожными жителями.