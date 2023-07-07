Горячие последствия

По данным «Авиалесоохраны», в 18 регионах России действует свыше 260 лесных пожаров. В пяти регионах введен режим ЧС, еще в 57 установлен особый противопожарный режим.

Кроме прямой потери лесного фонда и гибели животных, пожары влияют на жизнь каждого отдельного человека, существенно нарушая экологический баланс. Одно из главных негативных последствий пожаров — задымление и загрязнение атмосферы. Повышается концентрация угарного газа и метана, от этого у людей могут обостряться сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

Не стоит забывать и про экономику: тушение лесных пожаров — это огромные расходы бюджетных средств. Регионы тратят деньги на мониторинг и сдерживание огня. Сюда же стоит отнести и продовольственную безопасность. Рост количества пожаров приводит к росту выбросов углекислого газа, повышению средней температуры, а это чревато засухой и гибелью сельхозкультур. Согласно оценочному докладу Росгидромета об изменениях климата и их последствиях, наша страна нагревается почти вдвое быстрее, чем остальная часть суши на планете.

Остро стоит и вопрос восстановления территорий после лесных пожаров. Сперва специалисты по охране окружающей среды оценивают масштаб ущерба, исходя из того, сколько деревьев погибло, был ли уничтожен почвенный запас семян, как пожар повлиял на местный климат.

Важно и то, сможет ли экосистема восстановиться самостоятельно. Если вмешательство не нужно, то экологи просто наблюдают за территорией. Если нужно, на помощь приходит искусственное лесовосстановление и обеспечивающие его сервисы.

И перед тем, как начать сажать деревья, нужно убрать коряги и поваленные стволы, чтобы они не стали топливом для последующих пожаров. При этом некоторое количество сгоревших деревьев остается на месте. Их корни поддерживают почву и удерживают влагу, а также привлекают насекомых и, следовательно, птиц. Далее специалисты оценивают состояние почвы и риск эрозии, проводят восстановительные работы по мере необходимости.

После этого необходимо определить, какие породы деревьев принесут наибольшую пользу, следует ли восстановить утраченные породы или добавить новые. Зачастую в пожароопасных регионах дополнительно высаживают осину, которая обладает высоким содержанием воды и помогает замедлить распространение пожаров, создавая естественный защитный барьер.

На основе этих данных лесничества формируют лесовосстановительные проекты, которыми мы и руководствуемся при посадке новых лесов.

В некоторых экосистемах пожары исторически играли неотъемлемую роль в формировании и поддержании ландшафта. В результате многие местные виды растений и животных разработали невероятные стратегии для того, чтобы бороться с пожарами. Например, размножение калифорнийских гигантских секвой зависит именно от пожаров: их шишки плотно склеены сосновой смолой и требуют концентрированного тепла, чтобы внутри появились зрелые семена. А их толстая огнезащитная кора защищает чувствительные внутренние ткани, позволяя выдерживать пожары низкой интенсивности.

В наших широтах к огню приспособился сибирский кедр. Ему необходимы пожары: огонь прореживает его крону и удобряет почву пеплом.

Грибы также могут извлечь выгоду из стихии. Опытные грибники знают, что места недавних возгораний — это одно из лучших мест для поиска сморчков и подберезовиков.

Удивительной способностью к адаптации обладают и птицы. Например, в Австралии они добывают пищу с помощью пожаров, активно разжигают костры, чтобы выкурить свою добычу — млекопитающих и насекомых. Это так называемые огненные ястребы — черные коршуны, коршуны-свистуны и коричневые соколы. Они собирают горящие палочки или траву с мест возгорания и бросают их в несгоревшие участки, чтобы поджечь.

Большинство диких животных используют глубокое знание своих ареалов, чтобы убегать или улетать подальше от пожаров. Те, кто не так быстр, например суслики, лягушки и муравьи, зарываются глубоко под землю или укрываются под камнями и поваленными бревнами. Другие же пережидают в близлежащих водоемах, возвращаясь после пожара.

Ни один вид не приспособлен к жизни в огне, но некоторые на протяжении тысячелетий адаптировались к режиму пожаров и даже маршруту идущего огня. Но человеческая деятельность, выбросы в атмосферу, деградация земель и свалки меняют качество пожаров: с малой и средней интенсивности, которая помогает поддерживать экосистемы в равновесии, на пожары, уничтожающие всё на своем пути.

Некоторые лесные пожары настолько разрушительны, что природа не в состоянии восстановиться самостоятельно. Где раньше был здоровый лес, появятся только заросли кустарника меньшего размера. Именно в таких случаях важно высадить деревья и помочь запустить естественный процесс восстановления.



Автор — генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково»

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