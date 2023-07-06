Захарова про амбиции Германии и Японии по получению постоянного членства в Совбезе ООН

Захарова про амбиции Германии и Японии по получению постоянного членства в Совбезе ООН

2023-07-06 14:06:02

2023-07-06 14:06:02

2023-07-06 14:06:02

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