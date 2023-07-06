Срок обучения водителей на категорию СЕ могут увеличить на 60 часов

Срок обучения в автошколах могут увеличить на 60 часов. Изменения коснутся водителей, претендующих на категорию СЕ, то есть на управление грузовым автомобилем весом более 3,5 т. с прицепом массой более 750 кг, сообщает телеканал «Известия». Дальнобойщиков предложили обучать четырем новым предметам. В том числе в программу войдут: безопасность дорожного движения, крепление и размещение грузов и оформление накладных. Авторы программы хотят снизить число аварий с участием грузового транспорта. По данным ГИБДД, с января по май 2023 года произошло более 6,3 тыс. ДТП. Инициатива может вызвать подорожание услуг автошкол.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.