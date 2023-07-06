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Тамара Синявская рассказала о страхе выступлений с Муслимом Магомаевым

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Народная артистка СССР Тамара Синявская 6 июля отмечает 80-летие. Накануне юбилея она встретилась с «Известиями», чтобы рассказать, почему выход на сцену она считает корридой, русскую вокальную школу — уникальным явлением, а мужа и партнера, народного артиста СССР Муслима Магомаева, — выдающимся певцом, с которым тем не менее выступать она поначалу боялась.

«Надо, чтобы тебя запомнили молодой, красивой, поющей»
Народная артистка СССР Тамара Синявская — о нюансах творчества, Муслиме Магомаеве и новом поколении певцов

«Я сначала боялась с Муслимом выступать. На него шла определенная публика, которая знала его по каким-то эстрадным номерам, но никто не вспоминал, что он, например, был шикарным Фигаро. Никто. Из-за того, что я пела классику, он пел Фигаро. Поскольку он пианист и владел не только вокальным, но и пианистическим мастерством, проблем у меня не было. Хочу я спеть Кармен — пою Кармен, хочу спеть Любашу — пою Любашу. Ну и, конечно же, неаполитанские песни. Он обожал итальянское пение и привез из Италии два чемодана записей Джильи, Ди Стефано и многих других», — поделилась певица.

Она также призналась, что ее жизнь в Большом театре была потрясающая, но очень трудная, потому что театр есть театр.

«Я не работала в Большом театре, я жила и живу в нем до сих пор. И в мечтах остаюсь в ауре тех людей, которые меня окружали. От них я получала жизненную энергию, ум, талант, которыми их Господь наделил», — подытожила артистка.

С 1964 по 2002 год Тамара Синявская была солисткой Большого театра, где исполнила множество ведущих партий. Сегодня народная артистка СССР руководит кафедрой вокального мастерства ГИТИСа.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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