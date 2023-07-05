Юрист перечислил нарушения пользования газом в доме

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов 5 июля рассказал «Известиям», за какие нарушения пользования газом полагается штраф.

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появился текст одобренного правительством РФ закона, согласно которому в России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тыс. рублей (сейчас они составляют от 1 тыс. до 2 тыс. рублей). Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс., следует из законопроекта.

Султанов отметил, что законные способы оповещения граждан остаются прежними и их форма не меняется. Ключевым в этих правилах является то, что осмотр газового оборудования проводится по графику, утвержденному газораспределительной организацией — ГРО. График публикуется на сайте ГРО, и его можно заблаговременно проверить. Хозяина квартиры обязаны оповестить не позднее чем за семь дней, любыми доступными способами — объявления у подъезда, информация на квитанции управляющей компании, направление SMS-сообщения или письма и так далее.

«С учетом того что обход квартир газовики осуществляют по будням и в дневное время, конечно, большинство граждан в это время находятся на работе. Если вас не застали дома, ГРО обязана направить вам письменное извещение с предложением сообщить об удобном для вас времени проведения проверки. Такое извещение вручается только под роспись (например, заказным письмом). Вы должны не позднее семи дней с момента получения письма дать ответ, в какое время в течение ближайших 10 дней (или позже) вы сможете быть дома. Если вы не дали ответ, вам повторно направляется под роспись извещение о необходимости определить дату для проведения проверки. Сотрудники ГРО прибудут для выполнения работ в указанные вами дату и время», — подчеркнул юрист.

Штрафные санкции могут быть применены в том случае, если жилец отказался допускать сотрудников ГРО в квартиру при соблюдении вышеперечисленных условий.

Помимо самых известных нарушений, связанных с недопуском, также запрещены вытяжки с принудительным методом работы над газовыми плитами. Такая эксплуатация может привести к штрафу и даже отключению газа до устранения причины нарушения.

Много нарушений связано в принципе с установкой вытяжек и их неверным подключением — когда вытяжку от газовой плиты подключают в карман для чистки дымохода, пояснил Султанов.

Перепланировки, проведенные без соответствующих согласований, также зачастую приводят к нарушению функционирования дымоходов и вентиляционных шахт, что влечет за собой штрафные санкции. Часто встречаются случаи, когда даже при обычном ремонте вентиляционные окна заделываются нерадивыми рабочими, добавил эксперт.

За незаконную перепланировку вентиляционного короба, ликвидацию или усечение вентиляционных каналов собственнику квартиры придется заплатить административный штраф — 2–2,5 тыс. рублей.

Кроме того, самое распространенное нарушение при эксплуатации газовых колонок — их подключение к дымоходам мягкими гофрированными алюминиевыми трубами, применение которых также запрещено, заключил Султанов.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что граждан могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций, чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления. Об этом говорилось в письме министерства в правительство.