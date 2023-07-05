Израильский создатель «космического фьюжна» выступит в Пскове

Израильский создатель нового музыкального стиля «космический фьюжн» Таль Бабицкий выступит в Пскове, сообщает в среду, 5 июля, пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Мероприятие пройдет во дворе Поганкиных палат 19 июля в рамках проекта «Галерея-Джаз» – совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.

Музыкант будет играть вместе со своим трио — фортепиано, барабаны и контрабас, пишет Псковская лента новостей. Он представит разнообразную и захватывающую программу под названием «Взлеты и Падения», которая подойдет как ценителям джаза со стажем, так и новичкам.

Как отмечает Псковское агентство информации, Таль Бабицкий — композитор и пианист, который активно выступает по всему миру. Он выпустил семь оригинальных альбомов, сочиняет музыку для телевидения, а также композиции и аранжировки для десятков артистов в различных жанрах.

Жанр «космический фьюжн», созданный Бабицким, представляет собой путешествие между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами, между ностальгией и современным звуком. Музыкант умеет сочетать фирменный звук, сложные эмоции, уверенное движение вперед и непревзойденный пианизм.