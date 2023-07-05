Третий путь

За истекшие с момента учреждения «Шанхайской пятерки» 27 лет эта организация не только сменила название, но и несколько раз существенным образом корректировала свою миссию. Все началось в середине 1990-х годов с усилий Китая и его соседей (России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана) по окончательному международно-правовому фиксированию государственных границ с целью бесконфликтного преодоления последствий распада СССР.

После успешного решения этой задачи на первый план вышли активно подогреваемые США и НАТО опасения того, что Центральная Азия обречена стать зоной противостояния Москвы и Пекина. По мнению Кремля, ШОС представляла собой удобный формат для российско-китайского взаимодействия, направленного на обеспечение безопасности Центральной Азии, выработку новых форм сотрудничества Москвы и Пекина в условиях формирующейся многополярности. Китай наличие опасности конфликта с Россией отрицал, связывая будущее ШОС с экономическим сотрудничеством. Государства Центральной Азии всегда чувствовали себя неуютно в качестве пирога, который станут делить две сверхдержавы Евразии, поэтому активно развивали экономические связи с ними обеими.

С момента оформления в 2001 году в качестве межправительственной организации ШОС предоставила удобный формат для обсуждения странами-участницами всего комплекса отношений государств Центральной Азии с внешним миром. Исключением стал лишь Туркменистан, объявивший о постоянном нейтралитете и уклоняющийся от участия в интеграционных проектах. РФ стремилась наполнить повестку ШОС сотрудничеством в сферах безопасности, борьбы с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Планы по превращению ШОС в межправительственную организацию, которая специализировалась бы главным образом на вопросах военной безопасности в Евразии и противодействовала вмешательству США и НАТО в дела региона, не реализовались. Остальные участники организации, включая Китай, активно встраивались в американоцентричную глобальную экономику, а прямой угрозы от действий США/НАТО для своей территории не ощущали. Расчеты КНР на быстрое создание в рамках организации зоны свободной торговли также столкнулись с противодействием партнеров. К концу 2000-х ШОС стояла перед выбором пути своего будущего развития, но никаких решений тогда принято не было.

В середине 2010-х годов в деятельности ШОС оформилось новое направление — построение межправительственной организации инновационного типа, неизвестного современным международным отношениям. На прежних этапах истории вариантов развития для интегрирующихся государств было всего два: либо зона свободной торговли, в которой страны осторожно расширяют взаимные экономические связи в ограниченном числе сфер, не допуская внешнего вмешательства в свои дела; либо экономический союз, в котором формируются наднациональные структуры управления и государства делегируют им существенную часть своих суверенных прав. По первому пути сейчас движутся многочисленные торгово-экономические альянсы развивающихся государств, а по второму пути — Европейский союз и ЕАЭС.

Оба названные выше пути ШОС, включающая сегодня в свое число помимо первой пятерки также Узбекистан, Индию, Пакистан и Иран, считает для себя неприемлемыми. Сейчас страны организации старательно ищут третий путь интеграции: без отказа от своего суверенитета, но с углубленными форматами сотрудничества в таких сферах, как финансы и инвестиции, культурные и гуманитарные связи, защита окружающей среды и логистика, безвизовое пространство и использование во взаимных расчетах национальных валют. От того, сможет ли ШОС решить поставленную задачу, во многом зависит ее развитие в долгосрочной перспективе.

Опыт нынешнего кризиса в отношениях России и ЕС показывает, что экономическая взаимозависимость — вовсе не панацея от кризисов и конфликтов, ее институты могут быть демонтированы в считаные месяцы. Государства ШОС не ищут усиления взаимозависимости. Они осторожно, практически на ощупь принимают такие решения, которые в равной степени будут всем выгодны, но не смогут быть трансформированы по воле одного государства в меры экономического принуждения по отношению к другим.

Нынешняя деятельность ШОС имеет эпохальное значение. Мировая политика за прошедшие столетия хорошо узнала, что такое однополярность или двухполярность, нам известны их сильные и слабые стороны. А о многополярности — почти ничего. Теоретики считают, что она чревата анархией и бесконечной чередой конфликтов между государствами в отсутствие единого центра силы и принятия решений. Страны ШОС своими усилиями по расширению сфер сотрудничества, в том числе принятыми на проведенном недавно в формате онлайн саммите ШОС в Нью-Дели, бросают этому убеждению вызов. В ситуации, когда однополярность потерпела крах, а число центров военной и политической мощи постоянно растет, от успеха ШОС в выработке новых правил поведения государств на международной арене зависит будущее всего человечества.

Автор — д.э.н., профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

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