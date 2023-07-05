Власти Липецка повторно объявили торги на закупку новых автобусов

Управление муниципального заказа Липецка повторно объявило аукцион для поиска подрядчика, который доставит в город девять автобусов. Максимальная стоимость контракта составляет 155,7 млн рублей.

Первый аукцион был объявлен в мае. Однако торги пришлось отменить из-за жалобы от московской компании ООО «Техинком-Экспресс». По мнению потенциального подрядчика, требования аукциона были намеренно указаны под возможности только одной компании. По итогам проверки региональное управление антимонопольной службы посчитало жалобу необоснованной, пишет ИА «Абирег».

В качестве заказчика выступает департамент транспорта. Липецку необходимы автобусы отечественного производства с вместимостью не менее 103 пассажира. Транспортные средства должны быть низкопольными и с автоматической коробкой передач. Требуется соответствие экологическому классу Евро-5. Средства на покупку выделены из городского бюджета. Победитель торгов будет определен 14 июля.