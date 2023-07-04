Швейцария намерена присоединиться к европейской системе ПВО

Швейцария присоединится к европейской системе ПВО. Подписание меморандума запланировано на 6–7 июля, когда глава минобороны Швейцарии встретится с коллегами из Австрии и Германии, передает телеканал «Известия». Стороны скоординируют усилия в обучении персонала и логистике. При этом Швейцария и Австрия намерены сохранить свой нейтральный статус.

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