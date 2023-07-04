В Нижнем Новгороде открылась интерактивная выставка «Ирбис — кошка-невидимка»

В Нижнем Новгороде 4 июля состоялось открытие интерактивной выставки «Ирбис — кошка-невидимка».

Экспозиция призвана привлечь внимание к исчезновению популяции ирбиса, которая сократилась в России до 75 особей.

Выставка является совместным проектом Московского зоопарка и попечительского совета Национального парка «Сайлюгемский», где проживает самая многочисленная группа снежных барсов из 24 особей.

Мультимедийные объекты выставки позволят посетителям познакомиться с повадками ирбисов, их внешним видом и взглядом на мир.

Ранее, 21 апреля, в Горно-Алтайске прошло выездное заседание секции экспертов по сохранению снежного барса. На нем директор нацпарка «Сайлюгемский» Денис Маликов заявил, что главным фактором, влияющим на сохранение этого вида животных, является системная охрана мест обитания.