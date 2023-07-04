В Торжке пройдет посвященная женской красоте выставка

В Торжке пройдет выставка «Красота земная. Образ женщины в народной культуре», на которой представят почти 200 редких и уникальных экспонатов из фондов Российского этнографического музея. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

На экспозиции представят уникальные этнографические памятники, раскрывающие представления о красоте женщин у разных народов Евразии. Большинство экспонатов датируется XIX – первой половиной ХХ века, но покажут и более ранние предметы, например, конца XVII века.

Так, на выставке покажут праздничные костюмы, головные уборы, народные куклы, украшения и другое. Отдельный раздел посвящен реконструкции традиционных причесок, воссозданных по фотографиям конца XIX – начала ХХ века.

Выставка откроется 7 июля в 14.00 в Музейных рядах. Посмотреть на экспонаты можно вплоть до 4 октября, отмечают «Тверские ведомости».