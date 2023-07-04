Токаев сообщил о проведении цифрового саммита ШОС в 2024 году в Астане

Цифровой форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в 2024 году в Астане, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 июля.

«Полагаю важным провести в 2024 году цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров», — сказал президент на проходящем в формате видеоконференции саммите ШОС в Нью-Дели.

По его словам, совместными усилиями организация сможет обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан государств-участников и придать новый импульс инновационному технологическому развитию экономики.

Токаев также предложил согласовать энергетическую стратегию ШОС к саммиту и призвал принять новую стратегию развития организации.

Ранее в этот день открылся саммит лидеров стран ШОС в индийском Нью-Дели. Председателем заседания выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите также принимает участие президент РФ Владимир Путин.

На открытии заседания Моди указал, что ШОС может стать важным голосом реформирования глобальных институтов.

В марте спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИДа Бахтиер Хакимов отметил, что количество заявок на вступление в ШОС растет. Он указал на важность укрепления состава ядра организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Странами-участниками являются Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Индия, Пакистан и Узбекистан.

В сентябре 2021 года на саммите ШОС в Душанбе была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре того же года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.