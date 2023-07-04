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Законопроект о регулировании креативных индустрий внесут в Госдуму уже в июле
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Законопроект о регулировании креативных индустрий внесут в Госдуму уже в июле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России до конца весенней сессии группой депутатов и сенаторов планируется внести в Госдуму закон, регулирующий сферу креативных индустрий страны. Об этом заявил в первый день работы форума «Российская креативная неделя» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко. Он подчеркнул, что для законодателей создание комфортной правовой среды для «секторов развития» экономики России — одна из ключевых задач.

«Документ закрепит институциональные основы креативной отрасли: выделит этот сектор экономики, придаст ему структуру и понятийный аппарат, даст юридическую возможность формировать механизмы поддержки на федеральном и региональном уровнях. Это позволит креативным индустриям перейти на качественно новый уровень развития, создать новые рабочие места и внести свой вклад в рост ВВП страны. А в текущих условиях беспрецедентного внешнего давления мы должны сделать все, чтобы снять излишние административные барьеры для прорывных технологий, сервисов, услуг, для высокомаржинальных отраслей экономики. Мы должны создать комфортную правовую среду вокруг креативных индустрий», — отметил Кравченко.

Директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова подчеркнула, что обсуждение этого документа проходит в рамках дискуссий на полях форума: «Отрадно, что разработка законопроекта находится на финальной стадии. Документ должен усилить защиту авторов интеллектуальной собственности, а также увеличить приток инвестиций в креативную сферу. И я рада, что форум стал эффективной площадкой для всего креативного сообщества страны».

Деловая программа форума «Российская креативная неделя» проходит в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля. В этом году ключевой темой деловой программы стал образ будущего креативных индустрий. По данным организаторов, в сессиях, дискуссиях и пленарных заседаниях в этом году принимает участие более 1000 спикеров, а в качестве участников на сайте зарегистрировалось более 6000 человек. Регистрация на событие открыта вплоть до окончания форума.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на сайте и в группе «Российской креативной недели» во «ВКонтакте».

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