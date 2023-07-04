Девелопер начал сдавать жилье в аренду за 1 тыс. рублей в месяц

Один из самых крупных девелоперов в России запустил программу сдачи жилья в аренду за 1 тыс. рублей в месяц — при условии покупки квартиры в строящемся доме. Об этом «Известиям» сообщили в ГК «Самолет».

«Продукт «Можнотека» предлагает покупателям жилья в строящихся комплексах услугу аренды полностью меблированной квартиры на время строительства. При заключении ДДУ покупатель может арендовать квартиру на условиях оплаты ЖКХ и арендного платежа в размере 1 тыс. рублей в месяц», — рассказали в компании.

Пилотный проект стартовал 1 июля и продолжится до 31 декабря текущего года, добавили специалисты.

Как уточнили в девелоперской компании, участники программы после заключения договора долевого участия (ДДУ) и первой выплаты по нему заключают с девелопером договор аренды на выбранную квартиру. Им выдают ключи в новостройках, где люди смогут жить от шести месяцев и более, а затем въехать в собственные квартиры. Средний расчетный срок аренды жилья по программе — два года, добавили там.

«Исследования группы «Самолет» показали, что 90% респондентов готовы включить стоимость аренды жилья в договор ипотечного займа. При этом 61% опрошенных отметили, что им довольно тяжело совершать одновременно два вида платежей — за съем жилья и за ипотеку. 38% участников опроса готовы выделять на эти цели до 40 тыс. рублей в месяц, 28% — от 50 тыс. рублей ежемесячно. Наш продукт дает возможность объединить платежи на выгодных условиях и снизить ежемесячную нагрузку на бюджет», — отметил коммерческий директор группы «Самолет» Кирилл Храпов.