В Калининградской области нашли крупнейшую в истории янтарную каплю

Уникальный образец янтаря в виде крупной капли добыл Калининградский янтарный комбинат. Найденный экземпляр имеет околосферическую форму и почти цельную корочку, что является редкостью для такого объемного камня. Необычный светло-желтый полуматовый оттенок переходит в прозрачный темно-медовый, сообщает телеканал «Известия». Сукцинит — таково научное название балтийского янтаря — достигает в диаметре 8,5 см и весит 226 г. Это в несколько раз больше среднего размера аналогичных находок. Янтарную каплю разместят в музейной экспозиции комбината.

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