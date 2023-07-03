Блиновскую в 2019 году штрафовали за нарушение мер по борьбе с коррупцией

Елена Блиновская нарушила меры по противодействию коррупции, об этом сообщили в московском суде. В 2019 году блогер наняла бывшего налогового инспектора. Ранее госслужащая выезжала к интернет-коучу с проверками, сообщает телеканал «Известия». Адвокаты заявили, что решение о найме бывшего налоговика было неумышленным. Блогер признала вину и в том же 2019 году была оштрафована на ₽20 тыс. В 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму ₽918 млн. После ряда проверок было возбуждено уголовное дело. Блогер выплатила ₽30 млн и сейчас находится под домашним арестом.

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