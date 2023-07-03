Автогонки серии NASCAR впервые провели на улицах города

В США автогонки серии NASCAR впервые в истории провели на городских улицах. Заезд высшего дивизиона американской гоночной серии сток-каров прошел в Чикаго, передает телеканал «Известия». Трасса состояла из 12 поворотов, семь из них представляли обычные перекрестки с изгибом в 90°. Особую опасность для гонщиков представляли крышки люков и переходы с бетона на асфальт.

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