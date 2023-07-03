Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

Леандро Де Ниро, внук голливудского актера Роберта Де Ниро, скончался в возрасте 19 лет. Об этом 3 июля сообщила его мать Дрена Де Ниро.

«<...> Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас», — написала она в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Она не уточнила, что стало причиной смерти.

Отец Леандро Де Ниро, художник Карлос Родригес, также отреагировал на смерть юноши, выложив изображение с черным квадратом.

Дрена Де Ниро является приемной дочерью Роберта Де Ниро. Он удочерил ее после женитьбы на ее матери Дайан Эбботт в 1976 году.

Леандро Де Ниро снимался в эпизодических ролях, в том числе в фильме «Звезда родилась» 2018 года.